Création théâtrale autour des œuvres littéraires et plastiques de Gustave-Adolphe Mossa Musée des Beaux-Arts Jules Cheret, 14 mai 2022 18:00, Nice.

Nuit des musées Création théâtrale autour des œuvres littéraires et plastiques de Gustave-Adolphe Mossa Musée des Beaux-Arts Jules Cheret Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Création théâtrale inspirée du peintre niçois, Gustave-Adolphe Mossa.

Les élèves du Conservatoire de Nice vous proposent, sous la direction artistique de Samia Metina et dans le cadre de l’exposition Gustave-Adolphe Mossa. Niciensis Pinxit, une réation théâtrale inspirée du peintre niçois.

Installé dans le palais construit à l’initiative de la princesse ukrainienne E. Kotchoubey à partir de 1878, le musée ouvert en 1928 abrite une collection de plus de 10 000 œuvres s’étendant de la fin du Moyen-Âge au milieu du XXe siècle avec 3 fonds exceptionnels : J Chéret, G A Mossa et R Dufy.

http://www.museebeauxarts-nice.org

Free entry within the limits of available places Saturday 14 May, 18:00

Installed(Settled) in the palace built on the initiative of the Ukrainian princess E. Kotchoubey from 1878, the museum opened in 1928 shelters a collection of more than 10 000 works extending of the end of the Middle Ages in the middle of the XXth century with 3 exceptional bottoms: J Chéret, G In Mossa and R Dufy.

Los alumnos del Conservatorio de Niza le proponen, bajo la dirección artística de Samia Metina y en el marco de la exposición Gustave-Adolphe Mossa. Niciensis Pinxit, una realición teatral inspirada en el pintor de Niza.

Entrada libre dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 18:00

33 avenue des Baumettes, 06364 Nice 06000 Nice Provence-Alpes-Côte d’Azur