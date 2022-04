Création théâtrale autour des œuvres littéraires et plastiques de Gustave-Adolphe Mossa Musée des Beaux-Arts Jules Cheret Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Musée des Beaux-Arts Jules Cheret, le samedi 14 mai à 18:00

Les élèves du Conservatoire de Nice vous proposent, sous la direction artistique de Samia Metina et dans le cadre de l’exposition Gustave-Adolphe Mossa. Niciensis Pinxit, une réation théâtrale inspirée du peintre niçois.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Création théâtrale inspirée du peintre niçois, Gustave-Adolphe Mossa. Musée des Beaux-Arts Jules Cheret 33 avenue des Baumettes, 06364 Nice Nice Alpes-Maritimes

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00

