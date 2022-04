Création sonore – exposition « Jardins & Paysages » Palais du Roi de Rome Rambouillet Catégories d’évènement: Rambouillet

À l’occasion de cette Nuit européenne des musées, venez découvrir les collections municipales rassemblées sur le thème Jardins & Paysages dans une ambiance sonore onirique et mystérieuse, créée par le studio 5/5 : bruits d’oiseaux, vents dansles arbres, froissement de feuilles mortes, grondement de tonnerre, eau qui dévale… Faites l’expérience d’une visite immersive !

Entrée libre et gratuite

2022-05-14T17:30:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:59:00

