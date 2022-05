Création sonore Aucun Rapport au tiers lieu Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

Aucun Hautes-Pyrénées Aucun Programme et actus du Tiers lieu d’Azun disponible sur le Facebook et en photo sur cette page. Atelier proposé en partenariat avec l’association Le Murmure du Monde et la DRAC Occitanie. nVenez découvrir la création sonore, faire parler votre imagination et réaliser collectivement un podcast auprès de professionnels et d’artistes. nQuatre demi-journées d’ateliers d’écriture & enregistrements des textes avec l’écrivaine Tatiana Arfel et l’association Murmure du Monde pour produire collectivement l’enregistrement d’un podcast comme Aucun de 15 à 20 min de type ‘balade sonore poétique et décalée, que l’on pourra écouter en ligne. nPossibilité de participer à 1 atelier, 2, 3 ou l’ensemble du weekend !) n- horaires 10h-13h / repas partagé / 14h-17h ; n- Gratuit, ouvert à tous à partir de 12 ans, aucun prérequis, amener son instrument de musique si vous en avez un. tierslieuvaldazun@gmail.com +33 7 83 52 26 93 Programme et actus du Tiers lieu d’Azun disponible sur le Facebook et en photo sur cette page. Mairie AUCUN Aucun

