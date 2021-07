Castanet-Tolosan College jean jaures Castanet-Tolosan, Haute-Garonne CREATION SECTION MINI-BAD College jean jaures Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

[[http://www.badminton-castanet.fr](http://www.badminton-castanet.fr)](http://www.badminton-castanet.fr) est ravi de vous annoncer l’ouverture d’une section MINI-BAD dès septembre 2021! Tous les mardis (hors périodes de vacances scolaires), dès 17h, vos enfants pourront découvrir à leur rythme la pratique du Badminton. Ces séances de Badminton seront ludiques et adaptées au développement de vos enfants. Badminton des jeunes toujours les mardis de 18h à 19h N’attendez plus et retrouvez toutes lers informations sur [www.badminton-castanet.fr](http://www.badminton-castanet.fr). Contact : [bcbc31@gmail.com](mailto:bcbc31@gmail.com)

Inscription obligatoire- Tarif licence annuelle 95€

