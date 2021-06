Blagnac Maison de l'emploi et de l'entreprise Blagnac, Haute-Garonne Création, reprise d’activité : les étapes essentielles – Jeudi 24 juin Maison de l’emploi et de l’entreprise Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Maison de l'emploi et de l'entreprise, le jeudi 24 juin à 10:00

Vous êtes demandeur d’emploi, salarié … la [Maison de l’emploi et de l’enteprise](https://www.mairie-blagnac.fr/maison-lemploi-lentreprise.html), l’Agence Pôle emploi Blagnac et l’Adie se mobilisent pour vous informer et vous conseiller sur les dispositifs existants et dans vos démarches de création et de reprise d’activité. Visio conférence : le lien internet sera transmis à l’inscription

Maison de l'emploi et de l'entreprise 21 Avenue d'Andromède, 31700 Blagnac

2021-06-24T10:00:00 2021-06-24T12:00:00

