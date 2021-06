Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Saône-et-Loire, Solutré-Pouilly Création plumes en macramé Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire 7 7 EUR Passez un agréable moment à réaliser vous-même ces jolies plumes en macramé pour une décoration très tendance et du plus bel effet.

Animé par Sényrêves.

A partir de 9 ans, enfant accompagné d’un adulte

