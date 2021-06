Ramatuelle Ramatuelle Ramatuelle, Var Création performance entre Jazz et Théâtre Ramatuelle Ramatuelle Catégories d’évènement: Ramatuelle

Création performance entre Jazz et Théâtre 2021-06-12 – 2021-06-12 Espace Albert-Raphaël 11 Chemin de la Calade
Ramatuelle Var

Ramatuelle Var « Novecento : pianiste » est l’histoire de Danny Boodmann T.D Lemon Novecento, contée par l’écrivain italien Alessandro Baricco.

« Novecento : pianiste » est l'histoire de Danny Boodmann T.D Lemon Novecento, contée par l'écrivain italien Alessandro Baricco.

Deux sessions : 17h et 20h30

Deux sessions : 17h et 20h30

