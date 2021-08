Sens Musées de Sens - Trésor de la cathédrale Sens, Yonne Création partagée “Les voix des âges” Musées de Sens – Trésor de la cathédrale Sens Catégories d’évènement: Sens

Musées de Sens – Trésor de la cathédrale, le samedi 18 septembre à 16:00

Création partagée et interdisciplinaire (musique, danse, théâtre) autour de la thématique des relations entre les générations. Spectacle sous forme de parcours dans les Musées de Sens, associant élèves et artistes enseignants du Conservatoire du Grand Sénonais, habitants de la ville de Sens et des différents quartiers, associations locales, artistes professionnels..

Gratuit | masque obligatoire

Le Conservatoire du Grand Sénonais et l'association S Composition présentent « Les Voix des Âges »

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T19:00:00

