2022-10-22 21:00:00

Haute-Garonne 6 EUR Un octet du collectif Troisième Face explore son univers de luttes collectives et personnelles, avec le saxophoniste Marc Démereau, du collectif Freddy Morezon. Djana Stray : chant

Jules Chappert : basse

Thibaud Dufoy : piano

Cyril Bernard : guitare

Leandro Lopez Nussa :guitare

Younès Fahri : chant

Sylvain Jazédé : batterie

Jules Fromonteil : clarinette

Marc Démereau : saxophones Deuxième volet du triptyque thématique, cette création dévoile comment un groupe questionne, par sa musique, le concept de lutte.

