Création numérique pour les 13/25 ans

du lundi 21 février au vendredi 25 février à MJC Albi

du lundi 21 février au vendredi 25 février à MJC Albi

Et si on vous disait que vous pouvez vous-même fabriquer un ordinateur…Et oui ! Ce stage alternera entre des temps de fabrication guidés par l’association Combustible-Numérique et des temps de discussions sur des sujets autour de l’utilisation des réseaux sociaux, les logiciels et outils mainstream, l’exploitation des données perso… Une visite du Fab Lab d’Albi sera également prévue incluant un échange avec les conseillers numériques de cet espace à découvrir ou re-découvrir ! De 10h à 16h / Prévoir son pique-nique Tarif : 50 € + 8 € adhésion annuelle MJC

De la conception d’un nano-ordinateur à son usage, vous allez pouvoir découvrir les technologies et les usages alternatifs de ces outils numériques ! MJC Albi 13 rue de la République, 81000 albi Albi Tarn

2022-02-21T10:00:00 2022-02-21T16:00:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T16:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T16:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T16:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T16:00:00

