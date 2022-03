Création numérique : Initiations & formations Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cité des sciences et de l'Industrie, le mercredi 16 mars à 14:00

Le développeur web est sans doute le professionnel le plus recherché actuellement en France ! L’informatique recrute toujours plus tant les besoins sont importants dans les industries créatives comme dans l’industrie classique ! Cet atelier présentera des exemples de formations et métiers dans ces secteurs en tension. Deux écoles seront présentes : une école gratuite de la ville de Paris qui permet aux jeunes de 12 à 18 ans de se former, d’acquérir des compétences (TUMO) ; une école post-bac, Coding Factory de la CCI IDF, notamment sur le métier de développeur. Des conseillers d’orientation vous présenteront un panorama général des formations pré et post bac. Les intervenants répondront aux questions des jeunes et de leurs parents. 14h-16h [ATELIER] Cet atelier présentera des exemples de formations et métiers dans l’informatique et le numérique. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

