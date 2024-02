Création musique et théâtre Les 4 éléments Médiathèque Intercommunale Maurice PIC Montélimar, mercredi 13 mars 2024.

Création musique et théâtre Les 4 éléments Médiathèque Intercommunale Maurice PIC Montélimar Drôme

Inspirée par le poète Claude Roy, une création musique et théâtre proposée par les élèves guitaristes, flutistes, violonistes et comédiens du conservatoire autour de la thématique de l’eau, de l’air, du feu, et de la terre.

Début : 2024-03-13

fin : 2024-03-13

Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Boulevard Générale de Gaulle

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque@montelimar-agglo.fr

2024-02-24