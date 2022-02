Création musicale pour les 13/20 ans MJC Albi, 28 février 2022, Albi.

Création musicale pour les 13/20 ans

du lundi 28 février au vendredi 4 mars à MJC Albi

Du 28 février au 4 mars avec le Trio Vertumne sur les MJC d’Albi et de Gaillac En effet, le trio VERTUMNE, mené par le talentueux musicien et parolier Manu Galure, accompagnera tout au long de la semaine les jeunes des MJC du Tarn (Albi, Gaillac, Graulhet, St-Sulpice et Labruguière) autour d’ateliers d’écriture de textes, de composition musicale et de mise en scène ! Les jeunes passionnés de musique ou chant, ayant envie de s’exprimer sur une scène ou simplement souhaitant vivre une aventure musicale hors du commun, pourront s’inscrire via les MJC, vivre ce stage à fond et participer ainsi à 2 restitutions, les 11 & 12 mars, en 1ère partie de la Création du Trio VERTUMNE sur les scènes de Gaillac et Graulhet !

Tarif : 50 € + 8 € adhésion annuelle MJC sur inscription

Les MJC du Tarn en partenariat avec la Scène Nationale d’Albi, vous propose un stage de CREATION MUSICALE des plus détonants !

MJC Albi 13 rue de la République, 81000 albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T10:00:00 2022-02-28T16:30:00;2022-03-01T10:00:00 2022-03-01T16:30:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T16:30:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T16:30:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T16:30:00