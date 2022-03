Création musicale et poétique ‘Façon Façon’ – Festival Après les Vendanges Savoillan Savoillan Catégories d’évènement: Savoillan

Création musicale et poétique 'Façon Façon' – Festival Après les Vendanges Savoillan

2022-03-19

Savoillan Vaucluse Savoillan EUR 13 13 Ce jeune duo sensible déploie sa poésie onirique: Banjolélé, contrebasse, voix et percussions modestes donnent la parole aux chansons, qui touchent, qui dansent ! Tout public.

Possibilité de restauration sur place sur réservation. +33 4 90 46 99 57 http://www.apreslesvendanges.com/ Savoillan

