Création multisonore So phare away Café librairie De l’encre à l’écran Guilvinec, vendredi 15 mars 2024.

Venez écouter So Phare Away, une création sonore multiphonique à partir d’une nouvelle d’Alain Damasio, diffusée en 7.1

So Phare Away nous plonge dans une ville-île étrange. L’humain y a perdu sa place de maître et possesseur de la Nature et les habitant.es, isolé.es dans leur phare ou leur voiture, tentent de survivre à une marée d’asphalte meurtrière.

Réalisation et création sonore Théophane Bertuit et Audrey Olivetti interprétation Marco Candore (Phareniente), Jean-Marie Clairambault (Farrago), Audrey Olivetti (Faramine), Arnaud Plaveret (Lamproie), Laure Porta (Sofia) co-production Polyphone Records , Le Chaos et l’étoile dansante, Alain Damasio. Avec le soutien de l’association Beaumarchais / SACD

Rejoignez-nous pour cette expérience unique ! Apportez un coussin et laissez vous emporter par les vagues sonores…

Prix libre à partir de 5€ mais inscription obligatoire sur le site de la librairie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:30:00

fin : 2024-03-15 21:00:00

Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne contact@delencrealecran.com

