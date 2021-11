Paris Lavoir Moderne Parisien île de France, Paris Création mondiale d’une pièce pour violoncelle seul Lavoir Moderne Parisien Paris Catégories d’évènement: île de France

Création mondiale d’une pièce pour violoncelle seul Lavoir Moderne Parisien, 18 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 décembre 2021

de 19h30 à 20h30

En présence de la compositrice Fiona Monbet, la violoncelliste Michèle Pierre interprétera une toute nouvelle pièce pour violoncelle seul et voix. LE CONCERT – Création mondiale d’une pièce pour violoncelle seul, et voix ! – Né d’un désir d’enrichir le répertoire pour le violoncelle, la violoncelliste Michèle Pierre commande à la compositrice et violoniste Fiona Monbet une pièce pour son instrument et sa voix. Inspirée de la musique traditionnelle irlandaise, cette pièce est construite comme un ostinato où violoncelle et voix s’entremêlent dans un puissant crescendo. Ne manquez pas la première de cette nouvelle oeuvre, en présence de la compositrice, au Lavoir Moderne Parisien. Le concert sera suivi par une rencontre avec l’interprète et la compositrice, une réflexion autour de la création, du processus de composition, et un question réponse avec le public. PROGRAMME DE LA JOURNÉE Dès 14h, et entre deux évènements, n’hésitez pas à monter les marches du Lavoir Moderne Parisien, et à découvrir, à l’étage, l’atelier éphémère de l’archetier du 18e arrondissement Emmanuel Carlier. 14h : Parlons archet ! Atelier-conférence autour de l’archeterie (gratuit) 15h : Projection du documentaire “Et le violoncelle dans tout ça ?” suivi d’un échange avec certain.es artistes du film (gratuit) 17h30 : Création mondiale d’une pièce pour violoncelle seul de Fiona Monbet 18h45 : Ondulations – Quand violoncelle, lumière et papillons battent des ailes à l’unisson – Maëlle Vilbert 19h45 : Rencontre avec Aliette Delaleu (gratuit) 20h30 : [ELLES] Sandra Nkaké, Jî Drû, Paul Colomb Concerts -> Classique Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon Paris 75018

