Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique À l’aide de modèle et d’outils adaptés, les enfants tenteront de reproduire un mobile nature. Fabriqués à partir d’éléments naturels locaux les enfants découvriront comment s’amuser simplement. Réservation obligatoire Atelier mobile à l’Ecomusée . ecomuseerural.vigneux@sfr.fr +33 2 40 57 14 51 http://www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net/ À l’aide de modèle et d’outils adaptés, les enfants tenteront de reproduire un mobile nature. Fabriqués à partir d’éléments naturels locaux les enfants découvriront comment s’amuser simplement. Réservation obligatoire Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne

