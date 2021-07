Nanterre Maison de la musique de Nanterre Nanterre Création : La vallée de l’étonnement Maison de la musique de Nanterre Nanterre Catégorie d’évènement: Nanterre

Création : La vallée de l'étonnement
Le vendredi 19 novembre 2021

de 20h30 à 21h45

payant

Une création de Alexandros Markeas, à partir d'une pièce de Peter Brook, sur la mémoire Le sujet, librement adapté par Sylvain Maurice de la pièce de Peter Brook, a de quoi allumer tous les feux d'artifice de la création musicale : Sammy Koskas possède une mémoire apparemment infinie, doublée de l'étrange faculté de combiner inconsciemment sons, images, odeurs, que la science appelle synesthésie. Don du ciel ou malédiction intime ? Le parcours de Koskas dans la vallée de l'étonnement évolue de la gloire factice du cabaret à la solitude intérieure d'un homme qui a perdu le sens de sa vie par le trop-plein des sens. Retrouvera-t-il la vraie mémoire de l'enfance pour renaître à lui-même comme le phénix ?
Maison de la musique de Nanterre

2021-11-19T20:30:00+01:00_2021-11-19T21:45:00+01:00

