CREATION HOMMAGE A CLAUDE NOUGARO THEATRE ANTIQUE Vienne, dimanche 7 juillet 2024.

L’année 2024 rend hommage à Claude Nougaro et à sa disparition le 4 mars 2004. Pour cette occasion, Jazz à Vienne, en coproduction avec Jazz sous les pommiers, Les Suds à Arles et Jazz in Marciac, présente New’Garo.Portée par Guillaume Anger, directeur artistique de Jazz à Vienne et Marc Maret, curateur et éditeur chez Wise Music Group, cette génération New’Garo, composée de plus de 30 artistes sur scène, va immerger les festivaliers dans l’univers de cet artiste curieux qui, tout au long de sa carrière, n’a cessé d’explorer et teinter sa chanson française des musiques du monde, celles qui l’ont animé et qui lui ont permis de plonger ses mots et sa poésie dans des rythmes d’ici et d’ailleurs.Portée sur scène par la vingtaine de musiciens ?sacrés? de Fred Pallem et d’un all-star vocal composé de Souad Massi, Marion Rampal, Mélissa Laveaux, Gabi Hartmann, Babx, Thomas de Pourquery, Sanseverino, Jowee Omicil, André Minvielle, Ray Lema…, cette génération New’Garo va dévoiler des versions réorchestrées, réarrangées ou chacun et chacune livrera une vision toute personnelle de la musique et des mots de Claude.

Tarif : 32.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-07-07 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38