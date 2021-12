île de France Création, entretien et suivi écologique d’une mare Catégorie d’évènement: île de France

Le mercredi 12 janvier 2022

de 10h00 à 11h30

gratuit [visioconférence]

10h-11h30 Vous désirez créer une mare dans votre jardin mais vous ne savez pas comment vous y prendre : cette visioconférence vous apportera des conseils pour créer, entretenir et assurer le suivi écologique de votre mare qui deviendra assurément un élément essentiel de votre jardin. En direct depuis chez vous : https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=mce490a43bfa89df38388d788f0110425 Contact : maisonparisnature@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv Conférence;Nature

2022-01-12T10:00:00+01:00_2022-01-12T11:30:00+01:00

