Création en osier Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

Création en osier Perche en Nocé, 3 août 2022, Perche en Nocé. Création en osier Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé

2022-08-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-03 17:00:00 17:00:00 Maison du Parc Courboyer

Perche en Nocé Orne Perche en Nocé Avec Régis Caillon “Vannerie du Petit Bois”; Un atelier de découverte du tissage des végétaux et de la vannerie pour réaliser des objets décoratifs ou utilitaires en osier (fleur, poisson, chouette, mangeoire pour oiseaux, photophore). Les réalisations sont à adapter en fonction de l’âge et l’habileté des participants. Réservation obligatoire au 02 33 25 70 10.

5€/personne

A partir de 7 ans accompagné d’un adulte. Avec Régis Caillon “Vannerie du Petit Bois”; Un atelier de découverte du tissage des végétaux et de la vannerie pour réaliser des objets décoratifs ou utilitaires en osier (fleur, poisson, chouette, mangeoire pour oiseaux, photophore). Les… +33 2 33 25 70 10 Avec Régis Caillon “Vannerie du Petit Bois”; Un atelier de découverte du tissage des végétaux et de la vannerie pour réaliser des objets décoratifs ou utilitaires en osier (fleur, poisson, chouette, mangeoire pour oiseaux, photophore). Les réalisations sont à adapter en fonction de l’âge et l’habileté des participants. Réservation obligatoire au 02 33 25 70 10.

5€/personne

A partir de 7 ans accompagné d’un adulte. Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2022-04-11 par PNRP

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Maison du Parc Courboyer Ville Perche en Nocé lieuville Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Departement Orne

Perche en Nocé Perche en Nocé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perche-en-noce/

Création en osier Perche en Nocé 2022-08-03 was last modified: by Création en osier Perche en Nocé Perche en Nocé 3 août 2022 Orne Perche en Nocé

Perche en Nocé Orne