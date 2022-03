Création en famille d’une presse à végétaux Relais Nature du Parc de la Deûle, 4 juin 2022, Santes.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Relais Nature du Parc de la Deûle

L’atelier consiste à réaliser une presse à végétaux en bois de récupération afin de pouvoir faire sécher des plantes pour confectionner un herbier… Mais c’est tout un monde qui s’offre à la paire adulte-enfant qui y participe : il s’agit d’une initiation au bricolage et de la première étape d’une aventure commune ! Chacun doit comprendre les règles de sécurité lors de travaux de bricolage et les bases de la conception d’un objet. Puis, chacun met la main à l’ouvrage, partage son savoir-faire ou découvre des outils et des gestes : perçage, sciage, boulon, écrou, peinture ou impression sur bois… Chaque paire pourra ainsi repartir avec sa presse personnalisée ! Profitez également du Relais Nature : l’expo du mois « Insectes », l’exposition permanente « La Nature retrouvée », le jardin des expériences et l’atelier du mois « attrape-petites-bêtes ». De quoi vous occuper en famille tout l’après-midi ! Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. Horaire de début de l’animation : 15h Durée : 1h30 Le Relais Nature est ouvert de 14h à 18h30. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._ Cette journée est un événement de « **La Grande Traversée** » : du 17 mai au 5 juin 2022, MOSAÏC et le Relais Nature du Parc de la Deûle vous invitent à voguer d’une rive à l’autre pour profiter des festivités. Et, du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin : **Rendez-vous aux jardins** à MOSAÏC et au Relais Nature Des conférences au Relais Nature * Vendredi 3 juin : Arbres et microclimat : en forêt et en ville (en partenariat avec le CNRS) * Samedi 4 juin : Les parasites des jardins et les méthodes de lutte bio Des ateliers : * Samedi 4 juin au Relais Nature : Vert par Nature : le macérat dans tous ses états (Nature Résiliente) * Samedi 4 & dimanche 5 juin au Relais Nature : Création en famille d’une presse à végétaux (Rebelote) * Samedi 4 & dimanche 5 juin à MOSAÏC : chantiers participatifs avec les jardiniers du parc Un spectacle aérien à MOSAÏC * Dimanche 5 juin : Improvisations (compagnie Alto) Programme complet sur : [[https://enm.lillemetropole.fr](https://enm.lillemetropole.fr)](https://enm.lillemetropole.fr)

Compris dans le tarif d’entrée Relais Nature : 3€ / 2€ D’une rive à l’autre : visite le même jour MOSAÏC + Relais Nature : 7€ / 5€ / 24€ Uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil Réservation ouverte un mois avant.

Pour les « Rendez-vous aux jardins », le Relais Nature accueille Rebelote qui vous propose de commencer un projet à deux : chaque paire adulte-enfant réalisera une presse en bois de récupération.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00