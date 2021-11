Nancy Médiathèque campus ARTEM Meurthe-et-Moselle, Nancy Création écriture et illustration Médiathèque campus ARTEM Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Médiathèque campus ARTEM, le jeudi 20 janvier 2022 à 16:15

**16h15 – 17h00 : table ronde (+ Direct Live sur Facebook)** Modérateur : Damien Perez Scénariste BD Intervenants : Peb & Fox Scénariste-coloriste Lucile Dezerald Maîtresse de conférences-département Matériaux, Thierry Martin Auteur de BD, David Bulle Artiste illustrateur Thématiques : formation pro ou autodidacte, métier et vie professionnelle, amour du dessin et de l’illustration, …

Respect des préconisations sanitaires.

Table ronde autour des relations auteurs et illustrateurs
Médiathèque campus ARTEM
88 rue du Sergent Blandan – BP 50867 – 54011 Nancy

2022-01-20T16:15:00 2022-01-20T17:00:00

