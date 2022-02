Creation d’une scène / Dalle des Malassis HYPER Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis

Creation d’une scène / Dalle des Malassis HYPER, 11 février 2022, Bagnolet. Creation d’une scène / Dalle des Malassis

du vendredi 11 février au mercredi 16 février à HYPER

Les aménagements de la dalle se complète grace à Est Ensemble !

gratuit

Venez nous aider à construire une petite scène de représentation sur la dalle ! HYPER Place Angela Davis, bagnolet Bagnolet Malassis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T16:30:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T16:30:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-14T16:30:00 2022-02-14T18:00:00;2022-02-15T16:30:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T14:30:00 2022-02-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bagnolet, Seine-Saint-Denis Autres Lieu HYPER Adresse Place Angela Davis, bagnolet Ville Bagnolet lieuville HYPER Bagnolet Departement Seine-Saint-Denis

HYPER Bagnolet Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnolet/

Creation d’une scène / Dalle des Malassis HYPER 2022-02-11 was last modified: by Creation d’une scène / Dalle des Malassis HYPER HYPER 11 février 2022 Bagnolet Hyper Bagnolet

Bagnolet Seine-Saint-Denis