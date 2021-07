Argentan Argentan Argentan, Orne Création d’une œuvre collective avec l’artiste Violaine Sausset Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Création d’une œuvre collective avec l’artiste Violaine Sausset Argentan, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Argentan. Création d’une œuvre collective avec l’artiste Violaine Sausset 2021-07-03 20:00:00 – 2021-07-03 23:00:00 Maison des Dentelles 34 Rue de la Noë

Argentan Orne Argentan Orne À l’occasion de l’exposition « Murmures de l’âme », initiez-vous à la sculpture au stylo 3D avec l’artiste et participez avec les autres visiteurs à la création d’une œuvre collective en bioplastique, tout au long de la soirée. À l’occasion de l’exposition « Murmures de l’âme », initiez-vous à la sculpture au stylo 3D avec l’artiste et participez avec les autres visiteurs à la création d’une œuvre collective en bioplastique, tout au long de la soirée. maisondesdentelles@argentan.fr +33 2 33 67 50 78 http://www.musees-argentan.fr/ À l’occasion de l’exposition « Murmures de l’âme », initiez-vous à la sculpture au stylo 3D avec l’artiste et participez avec les autres visiteurs à la création d’une œuvre collective en bioplastique, tout au long de la soirée. dernière mise à jour : 2021-06-03 par Argentan Intercom

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Argentan Adresse Maison des Dentelles 34 Rue de la Noë Ville Argentan lieuville 48.73625#-0.01782