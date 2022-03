Création d’une mosaïque Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Création d’une mosaïque Médiathèque Les Etoiles, 23 avril 2022, Villenave-d'Ornon. Création d’une mosaïque

Médiathèque Les Etoiles, le samedi 23 avril à 10:00

La médiathèque d’Ornon propose un atelier pour les parents et leurs enfants à partir de 3 ans. ———————————————————————————————- ### Cet atelier sera animé par Chritelle Fontenoy.

Gratuit sur réservation

Atelier créatif parents-enfants Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T11:00:00

