Création d’une maquette d’un campement néandertalien Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Création d’une maquette d’un campement néandertalien Les Eyzies, 21 avril 2022, Les Eyzies. Création d’une maquette d’un campement néandertalien Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

2022-04-21 – 2022-04-21 Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies Dordogne En lien avec l’exposition Neandertal l’expo et grâce à une base calquée sur une copie redimensionnée de sol archéologique ; chacun des participants pourra imaginer et créer sa maquette d’un campement néandertalien. À partir de 8 ans En lien avec l’exposition Neandertal l’expo et grâce à une base calquée sur une copie redimensionnée de sol archéologique ; chacun des participants pourra imaginer et créer sa maquette d’un campement néandertalien. À partir de 8 ans +33 5 53 06 06 97 En lien avec l’exposition Neandertal l’expo et grâce à une base calquée sur une copie redimensionnée de sol archéologique ; chacun des participants pourra imaginer et créer sa maquette d’un campement néandertalien. À partir de 8 ans https://www.pole-prehistoire.com/

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

dernière mise à jour : 2022-04-14 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Pôle d'interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Ville Les Eyzies lieuville Pôle d'interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Departement Dordogne

Les Eyzies Les Eyzies Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-eyzies/

Création d’une maquette d’un campement néandertalien Les Eyzies 2022-04-21 was last modified: by Création d’une maquette d’un campement néandertalien Les Eyzies Les Eyzies 21 avril 2022 Dordogne Les Eyzies

Les Eyzies Dordogne