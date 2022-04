Création d’une maquette d’un campement néandertalien

2022-04-26 – 2022-04-26 En lien avec l'exposition Neandertal l'expo et grâce à une base calquée sur une copie redimensionnée de sol archéologique ; chacun des participants pourra imaginer et créer sa maquette d'un campement néandertalien. À partir de 8 ans

