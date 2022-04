Création d’une lettre fleurie en fleurs séchées Médiathèque de Beutre Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Création d’une lettre fleurie en fleurs séchées Médiathèque de Beutre, 27 avril 2022, Mérignac. Création d’une lettre fleurie en fleurs séchées

Médiathèque de Beutre, le mercredi 27 avril à 15:00

Un atelier en duo, adulte et enfant. Repartez avec votre création. Atelier animé par Kraft Bordeaux. Sur inscription au 05 56 34 02 68 Atelier accompagnants- enfants à partir de 8 ans Venez créer une lettre fleurie en fleurs séchées le mercredi 27 avril de 15h à 16h30 à la Médiathèque de Beutre. Médiathèque de Beutre 210 avenue de l’Argonne mérignac Mérignac Beutre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Médiathèque de Beutre Adresse 210 avenue de l'Argonne mérignac Ville Mérignac lieuville Médiathèque de Beutre Mérignac Departement Gironde

Médiathèque de Beutre Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Création d’une lettre fleurie en fleurs séchées Médiathèque de Beutre 2022-04-27 was last modified: by Création d’une lettre fleurie en fleurs séchées Médiathèque de Beutre Médiathèque de Beutre 27 avril 2022 Médiathèque de Beutre Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde