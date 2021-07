Périgneux Périgneux Loire, Périgneux Création d’une infusion qui vous ressemble Périgneux Périgneux Catégories d’évènement: Loire

Périgneux

Création d'une infusion qui vous ressemble
2021-07-20 15:00:00 – 2021-07-20 17:00:00
Pépinière La Compagne Le Foin
Périgneux Loire

Périgneux Loire Périgneux EUR 22 22 Cet atelier de -LA COMPAGNE- vous permettra d’élargir vos connaissances sur le monde des plantes grâce à vos sens. Créez VOTRE tisane qui vous correspond. Quoi de plus amusant? N’hésitez plus et inscrivez-vous! emilie.panayis@gmail.com +33 6 51 17 15 77 dernière mise à jour : 2021-07-05 par Office de Tourisme Loire Forez

Détails Catégories d’évènement: Loire, Périgneux Étiquettes évènement : Autres Lieu Périgneux Adresse Pépinière La Compagne Le Foin Ville Périgneux lieuville 45.45597#4.17653