Création d'une fresque street art ferroviaire L'Atelier Pau, Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Atlantiques

18 septembre 2021

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à L’Atelier Gratuit. Entrée libre.

Dans le cadre de l’Été Indé, les artistes béarnais Eric Bevernage et Robinson Nogué réalisent une fresque murale à la Forge Moderne sur le thème “ferroviaire”. L’Atelier 19, avenue Gaston Lacoste 64000 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T20:00:00

