Création d’une fresque éphémère Musée de la toile de Jouy, 14 mai 2022 19:00, Jouy-en-Josas.

Nuit des musées Création d’une fresque éphémère Musée de la toile de Jouy Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

En famille ou entre amis, venez participer à la création d’une fresque éphémère. Sur le parvis du musée, réinterprétez les motifs les plus emblématiques de la Toile de Jouy.

Le musée présente l’histoire et la production de la manufacture de Jouy, manufacture d’impression sur coton créée par Oberkampf en 1760. Découvrez l’histoire d’une des plus grandes entreprises de l’Ancien Régime et de l’Empire et le charme du coton imprimé !

© Musée de la toile de Jouy

Un parking gratuit est à votre disposition En train * Par le RER C ou en train, à partir de la gare Montparnasse : rejoindre la gare de Versailles Chantiers puis prendre le RER C en direction de Juvisy – arrêt “Petit Jouy/Les Loges” * Par le RER B : rejoindre la station Massy-Palaiseau, puis prendre le RER C en direction de Versailles Chantiers – arrêt “Petit Jouy/Les Loges”

54 avenue Charles de Gaulle 78350 Jouy-en-Josas 78350 Jouy-en-Josas Île-de-France