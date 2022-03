Création d’une fresque éphémère Musée de la toile de Jouy Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Création d’une fresque éphémère Musée de la toile de Jouy, 14 mai 2022, Jouy-en-Josas. Création d’une fresque éphémère

Musée de la toile de Jouy, le samedi 14 mai à 19:00 Entrée libre

En famille ou entre amis, venez participer à la création d’une fresque éphémère. Sur le parvis du musée, réinterprétez les motifs les plus emblématiques de la Toile de Jouy. Musée de la toile de Jouy 54 avenue Charles de Gaulle 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

