Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle, le samedi 14 mai à 18:00

Visite et ateliers au sein de l’exposition, entecoupés d’intermédes musicaux du groupe Fassia (Balabons, Calebasse, Goni).

Entrée libre

La calebasse dans tous ses états Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle 28 Rue Albert 1er 17000 La Rochelle La Trompette Charente-Maritime

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

