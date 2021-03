Paris Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Création d’une console de jeux rétro Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 15h à 17h

gratuit

Âme de gamer ou féru d’électronique, cet atelier est pour vous ! Si vous êtes ni l’un, ni l’autre, rassurez-vous cet atelier est aussi fait pour vous ! Dans le cadre du festival numok 2021 (qui se prolonge un peu cette année !), Lancez-vous dans la création d’une console de jeux rétro et repartez avec votre appareil. Pour cet atelier, vous avez besoin de vos petits doigts, de vos yeux grands ouverts et de votre bonne humeur ! A ne pas manquer ! Sur réservation, à partir de 8 ans Ouverture des inscriptions le 15 AVRIL.

Animations -> Atelier / Cours Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013

14 : olympiades (54m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (685m)

Contact :médiathèque Jean-Pierre Melville 0153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

Numok

