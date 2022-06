Création d’une carte postale à l’aquarelle avec Valérie Linder Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Création d’une carte postale à l’aquarelle avec Valérie Linder Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva, 2 juillet 2022, Paris. Le samedi 02 juillet 2022

de 10h30 à 12h00

. gratuit

Dans le cadre de Partir en livre, venez découvrir la technique de l’aquarelle et réaliser une carte postale à envoyer à votre meilleur(e) ami(e) ! Atelier parent-enfant animé par l’autrice et illustratrice Valérie Linder Sur chaque carte, sera proposé un ou plusieurs mot(s) imprimé(s) en lien avec l’amitié. Il s’agira de prolonger, relier les lettres de ces mots avec des éléments dessinés et/ou écrits. à partir de 8 ans – sur inscription Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

6 : Glacière (Paris) (425m) 216 : Glacière – Tolbiac (Paris) (112m)

Contact : 01 45 89 55 47

Valérie Linder

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Adresse 132 rue de la Glacière Ville Paris lieuville Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris Departement Paris

Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Création d’une carte postale à l’aquarelle avec Valérie Linder Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 2022-07-02 was last modified: by Création d’une carte postale à l’aquarelle avec Valérie Linder Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva 2 juillet 2022 Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris Paris

Paris Paris