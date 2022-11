Création d’une borne arcade Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Plouescat

Création d’une borne arcade Plouescat, 26 novembre 2022, Plouescat. Création d’une borne arcade

Le Lokal Parc des sports Plouescat Finistère Parc des sports Le Lokal

2022-11-26 – 2022-11-26

Parc des sports Le Lokal

Plouescat

Finistère Ce projet consiste à confectionner avec les habitants qui le souhaitent une « borne arcade » . De la confection de la borne en bois, à l’installation des jeux, des manettes…

Ouvert à tous, de 0 à 99 ans, les -12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

1er atelier. D’autres ateliers pour finir le montage seront organisés par la suite. plouescat.evs@epal.asso.fr +33 6 45 51 80 59 Parc des sports Le Lokal Plouescat

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse Plouescat Finistère Parc des sports Le Lokal Ville Plouescat lieuville Parc des sports Le Lokal Plouescat Departement Finistère

Plouescat Plouescat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/

Création d’une borne arcade Plouescat 2022-11-26 was last modified: by Création d’une borne arcade Plouescat Plouescat 26 novembre 2022 Finistre Le Lokal Parc des sports Plouescat Finistère Plouescat

Plouescat Finistère