2022-04-28 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-28 11:30:00 11:30:00

Longueville-sur-Scie Seine-Maritime Longueville-sur-Scie “Ça s’agite le jeudi !”, c’est le programme d’activités de la communauté de communes Terroir de Caux, il porte sur un atelier de création d’une bibliothèque musicale.

