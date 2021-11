Toulouse Médiathèque Empalot Haute-Garonne, Toulouse Création d’une BD sur une tablette Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque Empalot, le mercredi 18 novembre 2020 à 14:30

À l'aide de tablettes numériques, créez une bande dessinée à partir de visuels et captations d'images du live audiovisuel Archéologie des Amazones. Atelier animé par Sandrine Beaudéan, animatrice multimédia. À partir de 11 ans – Durée : 2h Inscription au 05 36 25 20 80 En lien avec le live audiovisuel Archéologie des Amazones programmé le 17 novembre à 20h à la Brique Rouge. Samedi 19 décembre à 11h, à la Médiathèque Empalot venez échanger avec l'association Toul'9 sur les BD autour des « Amazones ». Inscription au 05 36 25 20 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-11-18T14:30:00 2020-11-18T16:30:00

