Gironde

rue sybille, le samedi 9 avril à 11:00

Venez participer aux échanges sur la création d’une aire de jeux en présence du Maire et des élus municipaux Samedi 9 avril à 11h. À l’angle des rues Sybille et Lafayette. Renseignement : Pôle des politiques contractuelles – 05 57 80 81 57 Rencontre publiqe rue sybille Bassens 33530 Bassens Gironde

2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T13:00:00

