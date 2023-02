CREATION D’UN STOP MOTION, 2 mars 2023, Gignac .

CREATION D’UN STOP MOTION

22 Place du Jeu de Ballon Gignac Herault

2023-03-02 14:30:00 14:30:00 – 2023-03-03

Gignac

Herault

Le stop-motion ou animation en volume est une technique du cinéma qui utilise des objets réels, immobiles et en volume pour leur donner l’illusion qu’ils sont en mouvement.

Les objets sont déplacés légèrement et une photo est prise à la suite de chaque mouvement.

Il faut s’armer de patience et d’imagination afin d’écrire un scénario, choisir ses personnages, créer son décor et réaliser ensuite son petit film en stop-motion.

Attention, les jeunes s’engagent à participer aux deux séances.

+33 4 67 57 03 83

Gignac

