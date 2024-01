Création d’un podcast à Selommes Selommes, vendredi 16 février 2024.

Création d'un podcast à Selommes

Du 7 février au 2 mars 2024, les Loir-et-Chériens pourront se familiariser avec la création numérique lors de spectacles et d’ateliers soigneusement choisis par la Médiathèque départementale.

Création d’un podcast à Selommes. Venez découvrir les fondamentaux de la prise de son et du montage audio et créez un podcast pour votre bibliothèque. Participez à la création d’un petit

reportage, munissez-vous d’un micro pour enregistrer des témoignages, puis assemblez les différentes séquences audio sur un logiciel d’édition. Vous repartirez avec votre création ! Tout public à partir de 12 ans. Sur réservation. EUR.

17 bis rue Bout de Haies

Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire mediatheque.selommes@catv41.fr

Début : 2024-02-16 17:00:00

fin : 2024-02-16 20:00:00



