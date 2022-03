Création d’un outil de dialogue autour des discriminations Emmanuel Jacques Roland PÉDENON, 14 mars 2022, Ajaccio.

Création d’un outil de dialogue autour des discriminations

Emmanuel Jacques Roland PÉDENON, le lundi 14 mars à 16:00

Les discriminations, qu’elles soient sexuelles, religieuses, liées à l’origine géographique ou encore au physique ou à l’habillement sont de plus en plus fréquentes. Ces situations peuvent amener des enfants ou des adolescents à vivre des situations très compliquées qui peuvent au final déboucher sur des phobies scolaires voire à des extrêmes. Notre structure prend en charge des enfants de 6 à 12 ans. Parmi eux, il y a un petit groupe d’élèves de 6e qui sont très actifs et très motivés pour mettre en place des actions avec nous. Pour preuve, ils se sont même organisés en junior association afin de proposer leurs propres actions. Le sujet des discriminations les touche particulièrement car ils sont issus d’un quartier populaire, prioritaire politique de la ville, et qu’ils sont issus de l’immigration (maghrébine pour la totalité d’entre eux). Nous sommes également conscients que, vu leur jeune âge ils sont peu, voire pas du tout, confrontés aux discriminations d’ordre sexuel, mais ils sont suffisamment ouverts à l’actualité pour être au courant de ce qui existe et ainsi être en mesure d’aborder ce sujet quand même. L’objectif principal de ce projet est de réaliser un livre de bande dessinées qui sera un outil à destination des professeurs et autres éducateurs pour entamer des débats autour du thème des discriminations et de la lutte contre celles-ci. Ce livre n’a pas les moyens d’être une solution contre les discriminations quelles qu’elles soient mais il se veut un support à la discussion et à la prévention auprès d’élèves des établissements scolaires. Enfin, ce livre va parler aux adolescents puisqu’il a été réalisé par des adolescents, avec leur langage et leurs codes. En premier lieu les jeunes vont participer à une séance d’improvisation théâtrale qui servira à faire émerger des situations de discrimination et à les jouer. Ces situations, notées seront ensuite illustrées en bande dessinée grâce à un logiciel spécifique par ces enfants. Chaque situation sera accompagnée d’une phrase descriptive qui sera le point de départ du débat. Ce document sera présenté aux professeurs qui l’utiliseront ensuite, directement par les jeunes qui l’ont réalisé. Nous essaierons au maximum de communiquer autour de la création de cet ouvrage. Le public de ce projet se compose d’un groupe d’une dizaine d’enfants. Ces enfants qui fréquentent l’association depuis de nombreuses années sont majoritairement des jeunes filles, scolarisées au collège en 6e. Nous leur avons proposé cette idée, elles ont tout de suite adhéré, sont toutes volontaires et très impliquées dans le projet, et sont même demandeuses de réaliser les bandes dessinées. Elles nous ont bien précisé qu’elles espéraient vivement que ce projet soit mené à terme et être actrice de l’action jusqu’au bout (présentation aux professeurs des différents établissements de la ville).

Cotisation mensuelle à l’association (5€/mois)

Créer un outil (bande dessinée) qui sera distribué aux différents collèges de la ville et qui servir de support aux professeurs volontaires pour aborder avec leurs élèves le sujet des discriminations.

Emmanuel Jacques Roland PÉDENON CHEZ CLAUDINE TOMASI Ajaccio Les Jardins de l’Empereur Corse-du-Sud



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T16:00:00 2022-03-14T16:30:00