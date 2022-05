Création d’un Mandala naturel Seignosse, 7 juillet 2022, Seignosse.

Création d’un Mandala naturel Seignosse

2022-07-07 18:00:00 – 2022-07-07 19:30:00

Seignosse 40510

Cet atelier vous invite à profiter de l’énergie de la fin de journée en étant guidé pour créer un Mandala naturel de la forêt à l’océan.

Cette expérience commencera par une collecte d’éléments naturels en forêt sur un des plus jolis sentiers de la commune de Seignosse.

Il vous sera ensuite proposé de créer avec l’ensemble du groupe un Mandala naturel sur la plage de l’Agréou en profitant des lumières qui précèdent le coucher du soleil.

Un instant de créativité et de partage. La pratique du Mandala Nature est reconnue pour se poser, se ressourcer et se reconnecter à la nature.

De 18h à 19h30.

Tout public, à partir de 6 ans.

Tarifs : 11€ adulte, 5€ pour les enfants de 6 ans à 11 ans inclus.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

RDV au départ du sentier rose.

Nombre de place limité.

Inspire nature

Seignosse

dernière mise à jour : 2022-05-21 par