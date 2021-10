Paris Médiathèque Françoise Sagan île de France, Paris Création d’un livre accordéon/Leporello (RP10) Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Création d’un livre accordéon/Leporello (RP10) Médiathèque Françoise Sagan, 17 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 17 novembre 2021

de 14h à 16h30

gratuit

Sandrine Elberg, photographe auteure présentera son projet pédagogique « Création d’un livre accordéon/Leporello ». Le livre se présente sous la forme d’un soufflet que l’on déplie comme un accordéon Pour les enfants de 8 – 12 ans 1 Introduction Présentation de ma démarche artistique. Présentation du projet photographique JÖKULL exposé à la médiathèque – ainsi que mes éditions (sources d’inspiration et référence plastiques). 2 Projet Présentation du projet pédagogique « Création d’un livre accordéon/Leporello ». Le livre se présente sous la forme d’un soufflet que l’on déplie comme un accordéon. Définition, références avec explications orales et exemples visuels (diaporama) 3 Mise en œuvre Présentation des outils et fournitures – Projection d’images en diaporama, support de livres de la médiathèque : paysages de neige, glaciers, déserts, panorama lunaires … pour introduire la notion de perspective, d’horizon et panorama pour y développer un imaginaire graphique. 4 Mise en pratique : Pliage – Assemblage A partir de feutres blancs et argentés, crayons blancs et collages, création de deux panorama privilégiant le noir et blanc : – Création d’un paysage imaginaire au recto Animations -> Atelier / Cours Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

