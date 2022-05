Création d’un leporello avec Valérie Linder Bassin de la Villette (esapce des bibliothèques) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 16 juillet 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit Réservation au 01 44 78 80 50 ou sur bibliocite.fr

Avec l’autrice et illustratrice Valérie Linder, créez un leporello : un livre qui se déplie comme un accordéon grâce à une technique particulière de pliage et de collage de ses pages. Raconter une rencontre en quatre images (ou plus). Deux personnages (formes, graphismes, êtres, objets…) d’apparences très différentes, se rencontrent et deviennent amis, que se passe-t-il ? Comment progressent leur complicité, leur complémentarité ? Techniques : aquarelle et crayon de couleur. Avec l’autrice et illustratrice Valérie Linder. À lire : Idylle (éd. Cotcotcot, 2021). Dès 6 ans. Valérie Linder est plasticienne et enseignante en design et arts appliqués, elle accompagne en images des auteurs de poésie contemporaine. Elle est également autrice : Une lettre d’amour, (éd. Potentille, 2014), Grammaire de l’amante, (éd. Esperluète, 2014), Maisons poèmes, (éd. Grandir, 2012), Abécédaire de voyage, (éd. Esperluète, 2011), J’habite une seule maison, (éd. Esperluète, 2008). Bassin de la Villette (esapce des bibliothèques) 47 Quai de la Seine 75019 Paris Contact : 01 44 78 80 50 https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://bibliocite.fr/evenements/creation-dun-leporello/

Valérie Linder

