À l’occasion des **Semaines isséennes des Droits de l’enfant** du mardi 2 au dimanche 28 novembre 2021 à Issy-les-Moulineaux, le Temps des Cerises vous accueille pour : Création d’un kamishibaï, dimanche 14 novembre 2021 à 17h ——————————————————— Durée : 1 heure environ À l’aide du castelet du kamishibaï, ancêtre du dessin animé, les participants pourront raconter une histoire collective et sportive avec les dessins que chacun aura réalisé pendant la séance. _Issy-les-Moulineaux, signataire de la charte Unicef_ [_Ville amie des enfants_](https://www.villeamiedesenfants.fr/content/issy-les-moulineaux) _depuis 2003, organise chaque année les_ _Semaines Isséennes de Droits de l’enfant_ _coordonnées par l’association_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_. La 20ème édition du mardi 2 au dimanche 28 novembre 2021 s’inscrit dans le cadre de la labellisation «_ [_Issy, terre de jeux 2024_](https://www.issy.com/issy2024) _»._

Gratuit sur réservation en ligne, renseignements au 01 41 23 84 00.

Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-11-14T17:00:00 2021-11-14T18:00:00

