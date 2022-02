Création d’un jeu vidéo sur TIC 80 ! FabLab BEN Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Vous avez adoré le dernier Zelda et vous voulez créer votre propre jeu d’aventure ? Il serait judicieux de voir quelques bases au préalable… Au FabLab BEN, haut lieu de créativité, une équipe de passionné·es anime un atelier création de jeu vidéo avec TIC 80, un logiciel gratuit qui contient tout l’environnement pour réaliser un jeu ambiance pixel. Venez nombreux avec ou sans votre ordinateur pour participer à un moment d’échange et de convivialité.

Entrée libre sans inscription

Retrouvez nous pour les ateliers du mardi, un rendez-vous professionnel bimensuel durant lequel des expert·e·s et passionné·e·s viendront partager leurs savoirs et savoir-faire ! FabLab BEN 13 Rue Calixte Camelle 33130 BEGLES Bègles Terres Neuves Gironde

