Création d’un gâteau d’anniversaire / totem salle Modélisme (sous la mairie) Hermanville-sur-Mer, jeudi 25 avril 2024.

Création d’un gâteau d’anniversaire / totem salle Modélisme (sous la mairie) Hermanville-sur-Mer Calvados

80e Anniversaire du débarquement

Public limité à 10 enfants à partir de 7 ans

La première séance revient de manière synthétique sur les faits marquants du débarquement sur la côte de Nacre et plus précisément à Hermanville-sur-Mer observation de cartes, portrait des figures emblématiques, cartes postales.

L’idée étant que la création du gâteau soit à la fois un hommage mais aussi une célébration de la Paix pour cela Musartdit proposera aux enfants de découvrir des réalisations d’artiste sur ce thème.

Quelques éléments de la structure en bois, grillage et bandes plâtrées sont réalisés en amont si besoin par Musartdit.

Les enfants imaginent dans un premier temps par petits groupes les décors du gâteau/totem. Une mise en commun des idées et ensuite proposée. Puis vient le temps de la réalisation, dessin, peinture, collage d’éléments en volume animent les séances.

Le gâteau est réalisé dans le courant du mois d’avril afin qu’il puisse être découvert par les habitants lors des cérémonies du mois de juin.

Un reportage photo permettra de retracer les étapes de réalisation du stage.

Le gâteau pourra ensuite être exposé à la médiathèque Jean-François Sarasin, à la Ferme ou à la Mairie d’Hermanville-sur-mer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:00:00

fin : 2024-04-25 12:00:00

salle Modélisme (sous la mairie) 144 Grande Rue

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie musartdit@gmail.com

L’événement Création d’un gâteau d’anniversaire / totem Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-27 par OT Caen la Mer